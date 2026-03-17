19:20  17 березня
На Закарпатті почали будувати новий курорт площею 60 гектарів за 500 мільйонів доларів
18:13  17 березня
У Миколаєві чоловік вдарив ножем працівника ТЦК і поліцейського
17:35  17 березня
У Полтаві прикордонник на смерть збив жінку на пішохідному переході
UA | RU
UA | RU
Віталій Портніков Журналіст, телеведучий info@regionews.ua
17 березня 2026, 19:59

Чому для цивілізованого світу досвід України є безцінним

Читайте также на русском языке
Політики і експерти продовжують сперечатися між собою про те, наскільки важливою може бути роль України у війні, яку за допомогою безпілотників Іран провадить проти американських баз на Близькому Сході, країн Перської затоки та Ізраїлю
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Скажімо, Володимир Зеленський розповідає про прохання щодо допомоги і присутність українських спеціалістів, а Дональд Трамп не менш енергійно спростовує важливість і доцільність української допомоги. Але, щоб не говорили президенти, навіть американські дрони, які задіяні в зоні конфлікту, випробовувалися саме на українському фронті.

Те, що ми вступаємо в нову епоху, було ясно ще в перші місяці великої війни, коли українці на тлі масштабного російського наступу з метою окупації більшої частини території країни і заміни української влади співали пісні про "Байрактар". Згодом сам характер застосування БПЛА змінився саме тому, що Іран почав поставляти Росії дешеві безпілотники нового типу. Дивовижно, що тоді ані у Вашингтоні, ані у Єрусалимі не вистачило далекоглядності і стратегічного мислення, щоб усвідомити, що іранці вирішили поставляти свої безпілотники Кремлю не просто так і не з любові до Путіна або грошей, а тому що потребували полігону і готувалися до великої війни на Близькому Сході. І не могли не усвідомлювати, що Іран небагато що може протиставити американській військовій міці, крім війни на економічне виснаження багатого нафтою і газом регіону. І ось ми рівно на цьому етапі. Етапі, який мав би примусити всіх нас зробити висновки.

Питання не в тому, скільки в українському арсеналі безпілотників, здатних протистояти іранським ударам, а в тому, що саме українська армія за останні роки навчилася боротьбі з БПЛА так, як жодній іншій армії не вдалося б – бо саме українці виявилися у епіцентрі нової війни. Зараз такий досвід отримують американці та їхні союзники, але це – тільки початок великих конфліктів. Тому для цивілізованого світу досвід українських військових дійсно є безцінним – звісно, якщо цей цивілізований світ хоче вижити, а не потонути у безкінечних війнах на виснаження, які будуть йому навʼязувати авторитарні режими. Адже світ з його економічними взаємозвʼязками і делікатною інфраструктурою став достатньо крихким і вразливим навіть для невеликого безпілотного апарату.

Звісно, нові війни і конфлікти – а їх за нашого життя буде ще чимало – призведуть до нових технологічних революцій і, можливо, вже нові армії й народи будуть вчитися непростому мистецтву виживання у сторіччі перманентних катастроф і помилок. Проте на сьогоднішній день, у "епоху дронів", піонерами протистояння і виживання стали саме українці – і жодному політику, навіть якщо він американський президент, не вдасться спростувати цю очевидну істину.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна технології мир
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Віталій Портніков
Всі блоги »