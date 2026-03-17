Україна та Іспанія спільно розслідуватимуть вбивство Портнова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко здійснив робочий візит до Королівства Іспанії, під час якого провів низку важливих зустрічей. Зокрема зустрівся із Генеральним прокурором Королівства Іспанії Терезою Перамато.

Також сторони обговорили процес розслідування вбивства українського політика та юриста Андрія Портнова, яке сталося в Іспанії.

"Для нас важливо встановити всі обставини злочину: від виконавців і організаторів до ширшого контексту цього злочину. Нам вдалося переконати колег у необхідності створення спільної міжнародної слідчої групи (Joint Investigation Team) та підтвердити стратегічну роль України як партнера у цьому розслідуванні. Ми вже передали іспанським судовим органам усі необхідні документи для запуску JIT. Такий формат посилить і пришвидшить розслідування", − зауважив Кравченко.

Нагадаємо, зранку 21 травня стало відомо, що колишнього радника президента-втікача Януковича застрелили в Іспанії. Портнов перебував під санкціями США з грудня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що заступник Керівника Офісу Президента України Олег Татаров намагався отримати доступ до телефонів вбитого в Мадриді колишнього радника Януковича Андрія Портнова.

Журналісти "Схем" проаналізували архівні документи Вищої ради правосуддя Верховної ради за період президентства Віктора Януковича. У результаті знайшлись дані про суддів, в кар'єрах яких зіграв свою роль Андрій Портнов.