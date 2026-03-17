17 березня 2026, 22:20

Україна та Іспанія спільно розслідуватимуть вбивство Портнова

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українська сторона переконала іспанських колег разом розслідувати вбивство Андрія Портнова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко здійснив робочий візит до Королівства Іспанії, під час якого провів низку важливих зустрічей. Зокрема зустрівся із Генеральним прокурором Королівства Іспанії Терезою Перамато.

Також сторони обговорили процес розслідування вбивства українського політика та юриста Андрія Портнова, яке сталося в Іспанії.

"Для нас важливо встановити всі обставини злочину: від виконавців і організаторів до ширшого контексту цього злочину. Нам вдалося переконати колег у необхідності створення спільної міжнародної слідчої групи (Joint Investigation Team) та підтвердити стратегічну роль України як партнера у цьому розслідуванні. Ми вже передали іспанським судовим органам усі необхідні документи для запуску JIT. Такий формат посилить і пришвидшить розслідування", − зауважив Кравченко.

Нагадаємо, зранку 21 травня стало відомо, що колишнього радника президента-втікача Януковича застрелили в Іспанії. Портнов перебував під санкціями США з грудня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що заступник Керівника Офісу Президента України Олег Татаров намагався отримати доступ до телефонів вбитого в Мадриді колишнього радника Януковича Андрія Портнова.

Журналісти "Схем" проаналізували архівні документи Вищої ради правосуддя Верховної ради за період президентства Віктора Януковича. У результаті знайшлись дані про суддів, в кар'єрах яких зіграв свою роль Андрій Портнов.

Вбивство Ігоря Комарова на Балі: Інтерпол назвав імена підозрюваних
17 березня 2026, 18:45
У Німеччині жорстоко вбили 19-річну українку
17 березня 2026, 18:42
В ООН заявили, що РФ забирала українських дітей за наказом Путіна
13 березня 2026, 21:59
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Прикордонники показали, як ефектно нищать РЕБ росіян на фронті
17 березня 2026, 22:45
Завтра по всій Україні стане холодніше
17 березня 2026, 22:41
Командир 43-ї бригади замість служби відправляв бійців робити ремонт у своїй квартирі та житлі родичів
17 березня 2026, 21:49
Зеленський показав британцям, який вигляд мав масований удар по Україні в ніч на 14 березня
17 березня 2026, 21:31
Передавали наркотики в банках з медом: на Київщині перекрили наркотрафік до СІЗО
17 березня 2026, 20:45
У Києві врятували маму з дитиною, які дрейфували на крижині за 200 метрів від берега
17 березня 2026, 20:41
Обмеження світла 18 березня: в Укренерго попередили про нові графіки
17 березня 2026, 20:25
На Житомирщині аферисти вкрали гроші жінки, яка просила соцдопомогу
17 березня 2026, 20:10
Чому для цивілізованого світу досвід України є безцінним
17 березня 2026, 19:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
