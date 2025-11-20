Фото: поліція

ДТП сталася в середу, 19 листопада, у місті Балта Подільського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто "ВАЗ" рухаючись з порушеннями правил дорожнього руху та помітивши наряд поліції, почав тікати від правоохоронців.

Не впоравшись з керуванням, водій "ВАЗу" допустив перекидання автівки. Легковик відкинуло на тротуар, по якому у той час йшла 32-річна жінка з дитячим візочком. Жінка опинилась під автівкою, її доставили до місцевої лікарні, її стан досліджується лікарями. На щастя, немовля не постраждало. Дитину передали рідним.

Водій та пасажир "ВАЗу" не постраждали. Керманича перевірили на стан сп’яніння, результат – 1,7 проміле, що у понад вісім разів вище норми.

Як виявилось, водій перебуває у статусі СЗЧ.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.

