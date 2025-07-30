Шокуюча трагедія: на Черкащині троє працівників загинули в аміачній ямі

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У селі Добра Черкаської області на території молочної ферми товариства "Кищенці" під час ремонтних робіт загинули троє працівників, ще шестеро — постраждали

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Трагедія сталася, коли троє співробітників спустилися до технічної ємності для збору відходів із корівників (так званої аміачної ями).

За попередніми даними, вони отруїлися шкідливими випарами. Двоє працівників загинули на місці, ще один помер у лікарні.

За інформацією підприємства, загиблі — ветеринарні лікарі Артем Шаблій та Іван Лях, а також працівник Володимир Польовенко.

"Трагедія сталася під час виконання робіт із перекриття клапана на лагуні. Постраждалим, які намагалися врятувати колег, надали медичну допомогу. Їх оглянули лікарі й організовано подальше спостереження", — заявили в компанії.

Триває розслідування обставин нещасного випадку.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік загинув під час чищення криниці. Під час виконання робіт на глибині відбувся обвал кам'яної кладки, внаслідок чого чоловік раптово перестав подавати ознаки життя.