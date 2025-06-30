В Черкасской области инспектор колонии пытался продать наркотики осужденным
В Черкасской области ГБР разоблачило инспектора колонии, который пытался сбыть наркотики осужденным
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как стало известно, страж порядка приобрел метадон, спрятал его в корпусе сетевого зарядного устройства, а затем, положив зарядку в карман штанов, пытался пронести наркотик на территорию колонии. Однако при осмотре личных вещей его разоблачил работник учреждения.
Инспектору сообщено о подозрении по фактам приобретения, перевозки и хранения наркотических средств в целях сбыта, а также о покушении на сбыт наркотиков в местах лишения свободы (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Обвинительный акт направлен в суд.
Напомним, в прошлом году в Черкасской области пьяный начальник колонии устроил стрельбу на СТО.