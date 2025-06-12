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На Черкащині розслідують ДТП з Tesla та велосипедом. Внаслідок аварії госпіталізували підлітка

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Аварія сталась у Черкасах 11 червня. 44-річна жінка за кермом Tesla Model 3 їхала вулицею Університетською. На перехресті вона зіткнулась з велосипедистом. Внаслідок зіткнення 13-річний хлопчик отримав травми. Його госпіталізували до лікарні, де він зараз під наглядом лікарів.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває. Повні обставини ДТП встановлюються", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Волині судили водія, який збив на смерть 75-річного велосипедиста. Водій перевищив швидкість, збив пенсіонера і втік з місця аварії. Тепер найближчі роки він проведе за ґратами.