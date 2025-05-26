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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На вулиці Дахнівській водійка авто Volkswagen Passat не впоралася з керуванням, виїхала з дороги та врізалась в дерево.

Внаслідок ДТП 21-річна водійка отримала травми, її госпіталізували. 16-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.

Нагадаємо, 24 травня на Кіровоградщині сталася ДТП з вантажівкою, легковиком та двома мікроавтобусами. Загинули три людини, ще двоє травмованих.