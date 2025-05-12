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12 травня 2025, 16:38

На Черкащині жінка вдарила чоловіка ножем, бо він не оцінив її кулінарні здібності

12 травня 2025, 16:38
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На Черкащині отримала вирок жінка, яка вдарила ножем чоловіка. Причиною виявилась сварка через салат

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Черкаській області суд покарав жінку, яка вдарила ножем свого співмешканця. Виявилось, що вона це зробила, бо йому не сподобався салат, який вона приготувала. Через це між ними сталась сварка, і жінка врешті вдарила його ножем.

На суді вона визнала провину. Вона також зазначила, що чоловік увесь цей час цей час він перебував у шлюбі з іншою дружиною, з якою не розлучався через відсутність коштів.

Потерпілий отримав травми легкої тяжкості. Суд призначив жінці покарання у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі чоловік напав на перехожого. Це сталось біля одного з кафе. Двоє чоловіків посварились, тоді один з них під час бійки вдарив його ножем. Після скоєного зловмисник втік.

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