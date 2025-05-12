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12 мая 2025, 17:55

В Черкасской области будут судить "волонтеров", которые торговали гуманитарной помощью

12 мая 2025, 17:55
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Фото: прокуратура
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В Черкасской области перед судом предстанут участники преступной группы. Они продавали автомобили, ввозимые в Украину как гуманитарную помощь

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области будут судить четырех злоумышленников, которые продавали гуманитарную помощь во время военного положения. 32-летний житель Смелы привлек к "работе" местных жителей и одного киевлянина. Итого они в течение 2024 года продали семь автомобилей за 36 тысяч долларов США, которые являются гуманитарной помощью и принадлежали благотворительному фонду, руководитель которой — один из участников преступной группы.

Автомобили ввозили из-за границы в качестве гуманитарной помощи. Получателем зарегистрировали благотворительную организацию одного из злоумышленников. Теперь всем членам группы грозит лишение воды до 7 лет.

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили преступную группу, продававшую автомобили. Этот транспорт ввозили на территорию Украины как гуманитарную помощь для нужд ВСУ и благотворительных организаций. Злоумышленники не уплатили почти 2 миллиона гривен налогов.

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