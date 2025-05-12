Фото: прокуратура

В Черкасской области перед судом предстанут участники преступной группы. Они продавали автомобили, ввозимые в Украину как гуманитарную помощь

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области будут судить четырех злоумышленников, которые продавали гуманитарную помощь во время военного положения. 32-летний житель Смелы привлек к "работе" местных жителей и одного киевлянина. Итого они в течение 2024 года продали семь автомобилей за 36 тысяч долларов США, которые являются гуманитарной помощью и принадлежали благотворительному фонду, руководитель которой — один из участников преступной группы.

Автомобили ввозили из-за границы в качестве гуманитарной помощи. Получателем зарегистрировали благотворительную организацию одного из злоумышленников. Теперь всем членам группы грозит лишение воды до 7 лет.

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили преступную группу, продававшую автомобили. Этот транспорт ввозили на территорию Украины как гуманитарную помощь для нужд ВСУ и благотворительных организаций. Злоумышленники не уплатили почти 2 миллиона гривен налогов.