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12 мая 2025, 16:38

В Черкасской области женщина ударила мужчину ножом, потому что он не оценил ее кулинарные способности.

12 мая 2025, 16:38
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В Черкасской области получила приговор женщина, которая ударила ножом мужчину. Причиной оказалась ссора из-за салата

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Черкасской области суд наказал женщину, ударившую ножом своего сожителя. Оказалось, она это сделала, потому что ему не понравился салат, который она приготовила. Поэтому между ними произошла ссора, и женщина наконец ударила его ножом.

На суде она признала вину. Она также отметила, что муж все это время он состоял в браке с другой женой, с которой не расставался из-за отсутствия средств.

Потерпевший получил травмы легкой тяжести. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Напомним, ранее в Днепре мужчина напал на прохожего. Это произошло возле одного из кафе. Двое мужчин поругались, тогда один из них во время драки ударил его ножом. После совершенного злоумышленник скрылся.

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