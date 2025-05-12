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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Черкасской области суд наказал женщину, ударившую ножом своего сожителя. Оказалось, она это сделала, потому что ему не понравился салат, который она приготовила. Поэтому между ними произошла ссора, и женщина наконец ударила его ножом.

На суде она признала вину. Она также отметила, что муж все это время он состоял в браке с другой женой, с которой не расставался из-за отсутствия средств.

Потерпевший получил травмы легкой тяжести. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Напомним, ранее в Днепре мужчина напал на прохожего. Это произошло возле одного из кафе. Двое мужчин поругались, тогда один из них во время драки ударил его ножом. После совершенного злоумышленник скрылся.