В Умани во время пожара спасли мужчину из задымленной квартиры

фото: ГСЧС Черкасской области

В воскресенье, 4 мая, в городе Умань Черкасской области произошел пожар в девятиэтажном жилом доме

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, возгорание возникло по неосторожности во время курения на балконе одной из квартир.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, выведшие из задымленного помещения 49-летнего владельца квартиры. Его спасли и вывели на свежий воздух.

Пожар удалось полностью ликвидировать менее чем за 30 минут. В результате возгорания огонь уничтожил бытовые вещи и повредил стены балкона.

Спасатели отмечают важность соблюдения правил пожарной безопасности, особенно во время курения в помещениях.

Напомним, в Житомире в пожаре погибла 75-летняя женщина. Инцидент произошел вечером 2 мая. Загорелась двухкомнатная квартира пятиэтажного дома. Предварительно пожар произошел из-за короткого замыкания электросети.