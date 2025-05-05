Палало чотири години: на Хмельниччині горіли складські приміщення
У Летичеві Хмельницького району спалахнула масштабна пожежа на території виробничо-складських приміщень одного з місцевих підприємств
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Хмельницькій області, передає RegioNews.
Зазначається, що пожежа розпочалося 4 травня о 11:16. Вогонь охопив площу близько 2000 квадратних метрів.
На місце події були оперативно спрямовані підрозділи 1-го Державного пожежно-рятувального загону.
Завдяки злагодженій роботі вогнеборців, пожежу вдалося повністю приборкати о 15:30.
На щастя, ніхто не постраждав. Причини займання наразі встановлюють правоохоронці.
До ліквідації залучили 52 рятувальники, 14 одиниць спеціальної техніки ДСНС, а також два підрозділи місцевої пожежної охорони.
Нагадаємо, на Харківщині внаслідок російських ударів реактивними системами залпового вогню виникли масштабні лісові пожежі.