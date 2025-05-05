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05 травня 2025, 08:58

Палало чотири години: на Хмельниччині горіли складські приміщення

05 травня 2025, 08:58
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фото: ДСНС Хмельниччини
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У Летичеві Хмельницького району спалахнула масштабна пожежа на території виробничо-складських приміщень одного з місцевих підприємств

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Хмельницькій області, передає RegioNews.

Зазначається, що пожежа розпочалося 4 травня о 11:16. Вогонь охопив площу близько 2000 квадратних метрів.

На місце події були оперативно спрямовані підрозділи 1-го Державного пожежно-рятувального загону.

Завдяки злагодженій роботі вогнеборців, пожежу вдалося повністю приборкати о 15:30.

На щастя, ніхто не постраждав. Причини займання наразі встановлюють правоохоронці.

До ліквідації залучили 52 рятувальники, 14 одиниць спеціальної техніки ДСНС, а також два підрозділи місцевої пожежної охорони.

Нагадаємо, на Харківщині внаслідок російських ударів реактивними системами залпового вогню виникли масштабні лісові пожежі.

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Хмельницька область склади підприємство ДСНС рятувальники
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