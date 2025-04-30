На Черкащині триває відновлення газопостачання після російської атаки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Після ракетного обстрілу Росії 28 квітня, що призвів до пошкодження газової інфраструктури на Черкащині, фахівці активно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням газопостачання

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, передає RegioNews.

За його словами, роботи з ліквідації наслідків російської атаки на газову інфраструктуру регіону тривають безперервно.

"Усі аварійні бригади забезпечені необхідною технікою та матеріалами і працюють за чітким графіком відновлення. Просимо громадян поставитися з розумінням і терпінням — наші газовики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути тепло й газ у домівки людей", — наголосив Колісник.

Нагадаємо, через удар по об'єкту газової інфраструктури без газопостачання залишилась частина мешканців Черкас і прилеглих сіл. До аварійних робіт залучено фахівців із різних регіонів країни.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець назвав дронову атаку 28 квітня однією з наймасштабніших для регіону. За його словами, сили ППО знищили 15 БпЛА.