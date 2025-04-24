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В Черкасской области был вынесен приговор мужчине за уклонение от мобилизации. Он не имел отсрочки или других уважительных причин

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 41-летний житель Чернобаевского района был пригоден к военной службе по состоянию здоровья. При этом у него не было оснований для увольнения или отсрочки от службы. Однако он отказался от получения повестки, потому что не хотел быть мобилизованным.

Впоследствии он не явился в определенное в повестке время и не сообщил о причинах своей неявки, чем уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

Суд признал его виновным в уклонении от военной службы во время мобилизации.

Напомним, ранее на Львовщине судили мужчину за уклонение от мобилизации. Его признали годным к службе, но он отказался от повестки. Его приговорили к трем годам лишения свободы.