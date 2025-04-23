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23 квітня 2025, 06:40

На Черкащині засудили чоловіка, який двічі проігнорував повістку

23 квітня 2025, 06:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Умані 32-річного чоловіка засудили до ув’язнення за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації

Про це інформує пресслужба Черкаської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, у січні 2023 року чоловік, будучи придатним до служби солдатом запасу, проігнорував виклик ТЦК та СП і не з’явився для відправки до військової частини. Того ж року молодика засудили "умовно" та звільнили від відбування покарання з іспитовим строком.

У грудні 2024 року під час іспитового строку чоловік категорично відмовився отримувати повістку, а у визначені день і час за викликом не з’явився, залишившись удома.

Суд ухвалив рішення про призначення військовозобов’язаному сукупного покарання у вигляді трьох з половиною років тюрми. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, раніше в Харкові судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він отримав повістку, але не прийшов до ТЦК. За його словами, він є сиротою, не має дітей і йому "нема кого захищати".

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