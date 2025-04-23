В Черкасской области осудили мужчину, который дважды проигнорировал повестку

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В Умани 32-летний мужчина приговорен к заключению за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, в январе 2023 года мужчина, являясь пригодным к службе солдатом запаса, проигнорировал вызов ТЦК и СП и не явился для отправки в воинскую часть. В том же году молодчика осудили "условно" и освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

В декабре 2024 года во время испытательного срока мужчина категорически отказался получать повестку, а в определенные день и время по вызову не явился, оставшись дома.

Суд принял решение о назначении военнообязанному совокупного наказания в виде трех с половиной лет тюрьмы. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, ранее в Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он получил повестку, но не пришел в ТЦК. По его словам, он является сиротой, не имеет детей и ему "некого защищать".