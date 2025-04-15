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15 квітня 2025, 21:05

На Черкащині підлітки випивали в парку та гучно слухали російську музику: як їх покарали

15 квітня 2025, 21:05
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фото: mpz.brovary.org
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У Жашкові, що на Черкащині, група підлітків потрапила в поле зору правоохоронців через порушення громадського порядку. Молодь не лише вживала алкоголь у центральному парку міста, а й демонстративно слухали російську музику, що викликало обурення серед перехожих

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Черкаській області.

Інцидент стався вдень 13 квітня у центральному парку міста Жашків.

За даними слідства, серед правопорушників були й неповнолітні. Правоохоронці провели з підлітками та їхніми батьками профілактичну бесіду щодо недопустимості такої поведінки.

Подію кваліфікували згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення:

  • на повнолітнього учасника інциденту винесли постанову за ч. 1 ст. 178 КУпАП (розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях);
  • на батьків неповнолітніх склали адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Наразі матеріали справ скерували до суду.

Нагадаємо, у Києві група молодиків гучно слухала російську музику на Подолі та не зважала на зауваження перехожих. Після нагадування про трагедію в Сумах підлітки зробили музику голосніше та почали глумитися з громадян. Правоохоронці розшукали хуліганів.

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суд РФ музика підлітки алкоголь інцидент Черкаська область парк адміністративні правопорушення
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