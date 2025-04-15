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15 апреля 2025, 21:05

В Черкасской области подростки выпивали в парке и слушали российкую музыку: как их наказали

15 апреля 2025, 21:05
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фото: mpz.brovary.org
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В Жашко, что на Черкасщине, группа подростков попала в поле зрения правоохранителей из-за нарушения общественного порядка. Молодежь не только употребляла алкоголь в центральном парке города, но и демонстративно слушала российкую музыку, что вызвало возмущение среди прохожих

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.

Инцидент произошел 13 апреля днем в центральном парке города Жашков.

По данным следствия, среди правонарушителей находились и несовершеннолетние. Правоохранители провели с подростками и их родителями профилактическую беседу по поводу недопустимости такого поведения.

Событие квалифицировали согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях:

  • на совершеннолетнего участника инцидента было вынесено постановление по ч. 1 ст. 178 КУоАП (распитие алкогольных напитков в запрещенных местах);
  • на родителей несовершеннолетних составили административные протоколы по ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Пока материалы дел направили в суд.

Напомним, в Киеве группа молодых людей громко слушала российскую музыку на Подоле и не считалась с замечаниями прохожих. После напоминания о трагедии в Сумах подростки сделали музыку громче и начали глумиться над гражданами. Правоохранители разыскали хулиганов.

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суд РФ музыка подростки алкоголь инцидент Черкасская область парк административные правонарушения
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