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15 квітня 2025, 15:54

Побиття хлопця з інвалідністю на Львівщині: 14-річна нападниця отримала свій судовий вирок

15 квітня 2025, 15:54
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На Львівщині суд виніс вирок 14-річний дівчині, яка разом з іншими дітьми побила хлопця з інвалідністю. Суд визнав її винною

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Трускавецький міський суд Львівщини визнав 14-річну школярку винною в хуліганстві. Йдеться про хлопця з інвалідністю, якого вона побила з іншими дітьми та записала на відео.

Дівчині призначили покарання - рік пробаційного нагляду. Слід зазначити, що відео нападу було в соцмережах: дівчата завдавали 18-річному юнаку з інвалідністю ударів і навіть стягнули з нього штани.

Нагадаємо, що наприкінці березня одна з організаторок (14-річна дівчинка) нападу на хлопця з інвалідністю у Трускавці отримала підозру. Також правоохоронці казали про те, що клопотатимуть до суду про примусові виховні заходи для інших неповнолітніх порушників та вирішуватимуть питання щодо адмінвідповідальності їхніх батьків за неналежне виховання дітей.

Над хлопцем знущалось четверо підлітків. Повідомлялось, що нападниками були дівчата віком від 11 до 14 років. Всі знущання вони записували на відео, яке потім з'явилось в інтернеті.

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