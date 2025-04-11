11:06  10 апреля
Умер звезда "Лиги смеха"
10:19  10 апреля
В Украине выпало до метра снега
07:44  10 апреля
Потери России на 10 апреля: Генштаб обновил данные
UA | RU
UA | RU
11 апреля 2025, 01:17

В Черкасской области в результате пожаров погибли два человека

11 апреля 2025, 01:17
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Черкасской области произошли два пожара с трагическими последствиями

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В селе Телепине Черкасского района пожар возник в жилом доме. После тушения огнеборцы обнаружили тело погибшей хозяйки. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Еще один трагический случай произошел в Звенигородском районе. Пожар возник вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Во время разведки спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Напомним, 7 апреля в Тернопольской области произошел масштабный пожар на складе. Огнем было уничтожено здание площадью 450 кв. метров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область пожар спасатели погибшие
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
На Прикарпатье будут судить 20-летнюю водительницу за ДТП с восемью травмированными
11 апреля 2025, 00:57
В Киеве отправили в тюрьму мужчину, который изнасиловал и убил 69-летнюю женщину
11 апреля 2025, 00:31
На Киевщине делец за 20 тысяч долларов помогал мужчинам бежать за границу
11 апреля 2025, 00:10
Когда слово президента обесценилось: внешнеполитическое поражение США
11 апреля 2025, 00:02
В Киеве разоблачили "хищение" на фонарях: бюджет потерял 1,4 миллиона
10 апреля 2025, 23:55
Фильм о Мариуполе получил награду на престижном кинофестивале
10 апреля 2025, 23:45
В Украине заморозки могут уничтожить урожай популярного фрукта
10 апреля 2025, 23:25
На Волыни женщину оштрафовали из-за мэмов, которые делал ее сын
10 апреля 2025, 22:50
На Волыни отправили под стражу мужчину, насиловавшего двух дочерей
10 апреля 2025, 22:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »