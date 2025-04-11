В Черкасской области в результате пожаров погибли два человека

фото: ГСЧС

В Черкасской области произошли два пожара с трагическими последствиями

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В селе Телепине Черкасского района пожар возник в жилом доме. После тушения огнеборцы обнаружили тело погибшей хозяйки. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Еще один трагический случай произошел в Звенигородском районе. Пожар возник вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Во время разведки спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Напомним, 7 апреля в Тернопольской области произошел масштабный пожар на складе. Огнем было уничтожено здание площадью 450 кв. метров.