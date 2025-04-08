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Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

Будуть судити 20-річного жителя Черкащини за те, що він привласнив гроші під приводом збору коштів для потреб військових. Як з'ясувалось, він використовував вигадане ім'я в соцмережі та під приводом збору коштів для військових потреб, просив 34-річного чоловіка скинути грошові кошти на банківську картку своєї співмешканки.

Шахрай отримав 4 510 гривень. Ці гроші, які він виманив, він витратив на власні потреби і не мав наміру передавати для ЗСУ.

Тепер йому загрожує покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили 45-річного чоловіка, засновника благодійного фонду. З'ясувалось, що більшу частину грошей, які надходили на рахунки організації, керівник використовував на власне збагачення. Відомо, що він привласнив понад 3 мільйони гривень пожертв.