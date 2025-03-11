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Правоохоронці повідомили про підозру працівниці коледжу у Чернігівській області, яка допомагала вступити до закладу для отримання відстрочки

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Адміністраторка бази даних ЄДЕБО, яка входила до складу приймальної комісії, сприяла вступу військовозабов’язаних чоловіків до фахового коледжу для отримання необґрунтованих відстрочок від мобілізації.

Змовившись зі знайомою та посадовцем коледжу, фігурантка сама створювала особисті кабінети вступників, подавала за них заяви та мотиваційні листи. Також вона підтверджувала обрання ними фахового коледжу та повідомляла приймальну комісію, що вступники виконали всі вимоги.

Після зарахування на денну форму навчання, на підставі довідки здобувача освіти за даними ЄДЕБО, п’ятеро чоловіків призовного віку отримали відстрочки від мобілізації без наявних на те законних підстав.

Під час обшуку місця роботи підозрюваної правоохоронці виявили та вилучили документи з доказами схеми.

Нагадаємо, у Лубнах на Полтавщині хірург ВЛК "погорів" на хабарі. Йому оголосили підозру.