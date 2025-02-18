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Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Потерпілими є дві дівчинки 10 та 11 років. Подія сталася днями вдома в однієї з дівчат. Коли діти відпочивали у кімнаті, до них увійшов чоловік, який був гостем матері. Він почав торкатися до тіла обох дівчаток.

Злякавшись, діти втекли з квартири та розповіли про подію батькам іншої дівчинки, які й звернулись до поліції.

Правоохоронці швидко розшукали та затримали 52-річного фігуранта, який до Мукачева переїхав з Дніпра.

Затриманому повідомили про підозру. За скоєне він може провести за ґратами до 8 років.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою 15-річну падчерку.