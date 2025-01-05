За тиждень у Харкові народилося понад 50 малюків

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За минулий тиждень у Харкові народилося 54 дитини. Хлопчиків з'явилося на світ більше, ніж дівчаток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради

Так, із 26 грудня по 1 січня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 54 малюки. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 32 хлопчики та 22 дівчинки.

"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 7145 дітей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України анонсував виплату одноразової грошової допомоги для проходження зимового періоду у розмірі 6500 грн. Цю допомогу зможуть отримати сім'ї переселенців та малозабезпечені сім'ї з дітьми.