За тиждень у Харкові народилося понад 50 малюків
За минулий тиждень у Харкові народилося 54 дитини. Хлопчиків з'явилося на світ більше, ніж дівчаток
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради
Так, із 26 грудня по 1 січня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 54 малюки. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 32 хлопчики та 22 дівчинки.
"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 7145 дітей", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України анонсував виплату одноразової грошової допомоги для проходження зимового періоду у розмірі 6500 грн. Цю допомогу зможуть отримати сім'ї переселенців та малозабезпечені сім'ї з дітьми.
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