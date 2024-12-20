На Черкащині жінка зберігала вдома гранати та понад тисячу набоїв

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У місті Городище на Черкащині 30-річна місцева жителька незаконно зберігала бойові припаси, ховаючи їх у автомобільних шинах. Поліцейські вилучили у жінки сім гранат Ф-1 із запалами та понад тисячу набоїв різного калібру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Черкаській області.

Боєприпаси знайшли під час санкціонованого обшуку. Усі вилучені предмети передали на дослідження до експертно-криміналістичного центру МВС у Черкаській області.

Жінку затримали, слідчі повідомили їй про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами.

Наразі правоохоронці встановлюють походження небезпечних предметів. Підозрюваній загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові знайшли великий схрон боєприпасів. Він був облаштований в одному з гаражних кооперативів Немишлянського району міста.