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19 грудня 2024, 01:34

Вогнемети, тротилові шашки та міни: у Харкові знайшли схрон боєприпасів

19 грудня 2024, 01:34
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фото: поліція
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Схрон боєприпасів був облаштований в одному з гаражних кооперативів Немишлянського району Харкова

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час обшуку правоохоронці вилучили 182 гранатометні постріли різних маркувань, понад 30 різних гранат, підривачі, реактивні піхотні вогнемети, протитанкові та протипіхотні міни, 70 стартових порохових зарядів до ПГ-7, тротилові шашки, понад 20 бойових частин і реактивних двигунів до гранатомета ТБГ-7В та інше.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до облаштування складу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські правоохоронці з початку 2024 року вилучили у громадян більш ніж 11 тисяч мін і боєприпасів великого калібру, а також понад 3000 кг вибухівки.

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