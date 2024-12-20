В Черкасской области женщина хранила дома гранаты и более тысячи патронов
В городе Городище Черкасской области 30-летняя местная жительница незаконно хранила боевые припасы, пряча их в автомобильных шинах. Полицейские изъяли у женщины семь гранат Ф-1 с запалами и более тысячи патронов разного калибра
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.
Боеприпасы были обнаружены во время санкционированного обыска. Все изъятые предметы передали на исследования в экспертно-криминалистический центр МВД в Черкасской области.
Женщину задержали, следователи сообщили ей о подозрении в незаконном обращении с боевыми припасами.
Правоохранители устанавливают происхождение опасных предметов. Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове обнаружили большой схрон боеприпасов. Он был обустроен в одном из гаражных кооперативов Немышлянского района города.