В Черкасской области женщина хранила дома гранаты и более тысячи патронов

фото: Нацполиция

В городе Городище Черкасской области 30-летняя местная жительница незаконно хранила боевые припасы, пряча их в автомобильных шинах. Полицейские изъяли у женщины семь гранат Ф-1 с запалами и более тысячи патронов разного калибра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.

Боеприпасы были обнаружены во время санкционированного обыска. Все изъятые предметы передали на исследования в экспертно-криминалистический центр МВД в Черкасской области.

Женщину задержали, следователи сообщили ей о подозрении в незаконном обращении с боевыми припасами.

Правоохранители устанавливают происхождение опасных предметов. Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове обнаружили большой схрон боеприпасов. Он был обустроен в одном из гаражных кооперативов Немышлянского района города.