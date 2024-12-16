Пограничники показали, как приземлили российский "шахед" в Черкасской области
Сегодня, 16 декабря, во время ночной атаки бойцы подразделения бригады "Стальная Граница" ликвидировали российский дрон-камикадзе типа "Shahed-136"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Защитники обнаружили воздушную цель и уничтожили ее. Обломки сбитого дрона упали в акваторию Днепра, не причинив никакого вреда инфраструктуре или мирному населению", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 декабря российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. Враг запустил 49 дронов. Силы ПВО сбили 27 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов.
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