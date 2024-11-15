На Черкащині 5-річний хлопчик потрапив до реанімації після видалення зубів

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Правоохоронці розпочали розслідування після того, як у Черкаській області госпіталізували 5-річного хлопчика після проведення процедури видалення зубів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Черкащини.

Як розповіли у поліції, хлопчикові провели процедуру в одній із лікарень області. Однак після лікування стан дитини різко погіршився. Хлопчика довелося госпіталізувати у реанімаційне відділення.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Також поліція розпочала розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього (ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, у Львові у січні цього року помер 5-річний хлопчик, який понад місяць перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під наркозом.