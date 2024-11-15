В Черкасской области 5-летний мальчик попал в реанимацию после удаления зубов

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Правоохранители начали расследование после того, как в Черкасской области госпитализирован 5-летний мальчик после проведения процедуры удаления зубов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.

Как рассказали в полиции, мальчику провели процедуру в одной из больниц области. Однако после лечения состояние ребенка резко ухудшилось. Мальчика пришлось госпитализировать в реанимационное отделение.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также полиция начала расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, если это повлекло за собой тяжкие последствия для несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса).

Напомним, во Львове в январе этого года скончался 5-летний мальчик, который больше месяца находился в глубокой коме после удаления молочных зубов под наркозом.