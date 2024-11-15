На Миколаївщині дві людини отруїлись грибами
Надвечір 13 листопада до лікарні Первомайська з інтервалом у декілька годин доставили двох людей із отруєнням грибами
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Як виявилось, дані епізоди не пов'язані між собою. Перший постраждалий 22-річний молодик збирав гриби у лісі в селі Катеринка Первомайського району, та після вживання їх у їжу наступного дня відчув погіршення самопочуття.
Другий 62-річний чоловік вийшов на тихе полювання в селі Луканівка, а вже наступного дня, після куштування "здобичі", йому стало погано. Однак до медиків він звернувся через декілька днів.
Наразі обидва постраждалих перебувають у реанімаційному відділенні. Лікарі оцінюють їх стан як середньої важкості.
Медики надають хворим необхідну допомогу.
Нагадаємо, 4 листопада на Миколаївщині після вживання грибів потрапив до лікарні 73-річний чоловік.