В Черкасской области автомобиль влетел в отбойник: травмировалась 16-летняя девушка

фото: полиция

ДТП произошло 11 ноября около 14:00 на трассе в административных границах села Княжа в Звенигородском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, 38-летняя водительница авто Volkswagen Jetta не справилась с управлением, съехала на обочину и врезалась в металлический отбойник.

В результате аварии травмы получила 16-летняя пассажирка легковушки, ее госпитализировали.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, ночью 12 ноября на Закарпатье в лесу внедорожник перевернулся в обрыв. Два человека погибли, еще два – пострадали.