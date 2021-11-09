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09 листопада 2021, 15:57 4

На Черкащині хочуть увести додаткові обмеження щодо роботи транспорту

09 листопада 2021, 15:57 4
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Фото з відкритих джерел
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З 12 листопада Черкаська область перейде у "червону" зону карантину. Обласна влада планує запровадження додаткових обмежень, які стосуватимуться роботи транспорту

Про це сказав глава Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко під час брифінгу, пише RegioNews.

"Що стосується перевезень між містами. На міжобласних, як ми знаємо, вже введено COVID-сертифікати, а зараз це стосуватиметься і перевезень всередині області (з одного міста в інше). У цьому випадку також будуть потрібні сертифікати", - сказав Скічко.

Глава області додав, що рішення щодо обмежень на міський громадський транспорт поки немає.

"Що стосується міста. Давайте дочекаємося засідання комісії ТЕБ та НС місцевої, і подивимось. Якщо місто захоче, то воно саме може ввести такі обмеження", - зазначив він.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померли 833 хворих – абсолютний добовий рекорд смертності від COVID-19. Серед нових хворих - 1 183 дитини та 426 медпрацівників.

карантин транспорт Черкаська область Олександр Скічко

 
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