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09 ноября 2021, 15:57 4

В Черкасской области хотят ввести дополнительные ограничения по работе транспорта

09 ноября 2021, 15:57 4
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Фото из открытых источников
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С 12 ноября Черкасская область перейдет в "красную" зону карантина. Областная власть планирует введение дополнительных ограничений, которые будут касаться работы транспорта

Об этом сказал глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко во время брифинга, пишет RegioNews.

"Что касается перевозок между городами. На межобластных, как мы знаем, уже введено COVID-сертификаты, а сейчас это будет касаться и перевозок внутри области (из одного города в другой). В этом случае также потребуются сертификаты", - сказал Скичко.

Глава области добавил, что решения по ограничениям на городской общественный транспорт пока нет.

"Что касается города. Давайте дождемся заседания комиссии ТЭБ и ЧС местной и посмотрим. Если город захочет, то он сам может ввести такие ограничения", - отметил он.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 18 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, умерли 833 больных – абсолютный суточный рекорд смертности от COVID-19. Среди новых заболевших - 1 183 ребенка и 426 медработников.

карантин транспорт Черкасская область Александр Скичко

 
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