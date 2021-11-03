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ЦВК обробила 100% протоколів на довиборах на Черкащині
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03 листопада 2021, 08:09 53

ЦВК обробила 100% протоколів на довиборах на Черкащині

03 листопада 2021, 08:09 53
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Фото: з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія закінчила обробку протоколів окружних виборчих комісій на довиборах у Раду у Черкаській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані ЦВК.

Так, за результатом обробки 100% протоколів перше місце отримав представник "Слуги народу" Войцехівський Віталій Олександрович. За нього проголосували 15429 мешканців округу, що складає 46,95% голосів.

Друге місце посів самовисуванець Владислав Голуб, набравши 8362 голоси (25,44% від загальної кількості голосів).

Інші кандидати у депутати набрали менше ніж 10% голосів виборців.

Раніше повідомлялося, на Черкащині припинили рахувати голоси на проміжних виборах нардепа.

Нагадаємо, ЦВК опрацювала майже всі протоколи з Херсонщини та понад 80% протоколів з Черкащини.

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