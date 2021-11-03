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ЦИК обработала 100% протоколов на довыборах в Черкасской области
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03 ноября 2021, 08:09 167

ЦИК обработала 100% протоколов на довыборах в Черкасской области

03 ноября 2021, 08:09 167
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Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия закончила обработку протоколов окружных избирательных комиссий на довыборах в Раду в Черкасской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ЦИК.

Так, по результатам обработки 100% протоколов первое место получил представитель "Слуги народа" Войцеховский Виталий Александрович. За него проголосовали 15429 жителей округа, что составляет 46,95% голосов.

Второе место занял самовыдвиженец Владислав Голуб, набрав 8362 голоса (25,44% от общего количества голосов).

Другие кандидаты в депутаты набрали менее 10% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, на Черкасщине прекратили считать голоса на промежуточных выборах нардепа.

Напомним, ЦИК обработала почти все протоколы с Херсонщины и более 80% протоколов с Черкасской области.

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