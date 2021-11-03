ЦИК обработала 100% протоколов на довыборах в Черкасской области
Центральная избирательная комиссия закончила обработку протоколов окружных избирательных комиссий на довыборах в Раду в Черкасской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ЦИК.
Так, по результатам обработки 100% протоколов первое место получил представитель "Слуги народа" Войцеховский Виталий Александрович. За него проголосовали 15429 жителей округа, что составляет 46,95% голосов.
Второе место занял самовыдвиженец Владислав Голуб, набрав 8362 голоса (25,44% от общего количества голосов).
Другие кандидаты в депутаты набрали менее 10% голосов избирателей.
Ранее сообщалось, на Черкасщине прекратили считать голоса на промежуточных выборах нардепа.
Напомним, ЦИК обработала почти все протоколы с Херсонщины и более 80% протоколов с Черкасской области.
Читайте также: Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского.