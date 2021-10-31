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31 жовтня 2021, 12:41 73

На Черкащині невідомий проводив виборців через чорний вхід

31 жовтня 2021, 12:41 73
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Фото: chesno.org
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У місті Золотоноша Черкаської області на виборчій дільниці № 710881 зафіксували порушення під час голосування - невстановлена людина, зі списком у руках, заводила виборців у приміщення для голосування

Як передає RegioNews, про це повідомляти рух "Чесно".

Зазначається, що на місце інциденту виїхали члени окружної виборчої комісії, згодом чорний вхід до приміщення опломбували.

Також повідомлялося, що під час довиборів до Верховної Ради на виборчій дільниці № 710207 у селі Кропивна, що на Черкащині спостерігачі зафіксували порушення виборчого законодавства

Спостерігачі оприлюднили відео, на якому видно, як члени ДВК вирішили надати виборцю бюлетень не за паспортом, а лише за водійським посвідченням. При цьому вони стверджували, що така норма нібито присутня у виборчому законодавстві.

Нагадаємо, сьогодні, згідно з постановами Центральної виборчої комісії України, відбудуться вибори у двох областях та м.Харкові. Зокрема, в Херсонській та Черкаській областях пройдуть проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 і 197, а жителі Харкова обиратимуть міського голову.

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