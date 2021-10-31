На Черкасчине неизвестный проводил избирателей через черный вход

Фото: chesno.org

В городе Золотоноша Черкасской области на избирательном участке №710881 зафиксировали нарушение во время голосования - неустановленный человек, со списком в руках, заводил избирателей в помещение для голосования

Как передает RegioNews, об этом сообщает движение "Чесно".

Отмечается, что на место инцидента выехали члены Окружной избирательной комиссии, впоследствии черный вход в помещение опломбировали.

Также сообщалось, что во время довыборов в Верховную Раду на избирательном участке № 710207 в селе Кропивная, что в Черкасской области наблюдатели зафиксировали нарушения избирательного законодательства

Наблюдатели обнародовали видео, на котором видно, как члены УИК решили предоставить избирателю бюллетень не по паспорту, а только по водительскому удостоверению. При этом они утверждали, что такая норма якобы присутствует в избирательном законодательстве.

Напомним, сегодня, согласно постановлениям Центральной избирательной комиссии Украины, состоятся выборы в двух областях и г. Харькове. В частности, в Херсонской и Черкасской областях пройдут промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и 197, а жители Харькова будут выбирать городского голову.