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31 жовтня 2021, 11:13 21

"Це - село. Ми всіх знаємо": на Черкащині мешканцю дозволили проголосувати не за паспортом

31 жовтня 2021, 11:13 21
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Фото: oporaua.org
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Під час довиборів у Верховну Раду на виборчій дільниці № 710207 у селі Кропивна, що у Черкаській області спостерігачі зафіксували порушення виборчого законодавства

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ОПОРИ.

Спостерігачі оприлюднили відео, на якому видно, як члени ДВК вирішили надати виборцю бюлетень не за паспортом, а лише за водійським посвідченням. При цьому вони стверджували, що така норма нібито присутня у виборчому законодавстві.

"Це - село. Ми всіх знаємо", - заявила одна із них.

В ОПОРІ нагадали, що, згідно ч. 2, 3 ст. 2 Закону "Про вибори народних депутатів", підставою для отримання виборчого бюлетеня є наявність паспорта, тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, нещодавно прийнятих у громадянство) або військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби).

Порушення цих вимог може спричинити покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, сьогодні, відповідно до постанов Центральної виборчої комісії України, відбудуться вибори у двох областях та м. Харкові. Зокрема, в Херсонській та Черкаській областях пройдуть проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 та 197, а жителі Харкова обиратимуть міського голову.

Як повідомлялося, у ЦВК закликали владу забезпечити протиепідемічні заходи на виборах 31 жовтня.

ОПОРА голосування виборча дільниця Кандидат Черкаська область

 
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