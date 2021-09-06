У хасидов в Умани уже фиксируют первые случаи COVID-19

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В Умани, куда на празднование иудейского Нового года Рош Ха-Шана съехались тысячи хасидов, зарегистрировали первые случаи заболевания коронавирусом

Об этом передает RegioNews со ссылкой на APnews.

Так, по данным местных медиков, эпидемиологическая ситуация в регионе неустойчива. В то же время заболеваемость находится под "контролем и наблюдением, чтобы присутствующие придерживались противоэпидемиологических требований".

"Уже зарегистрированы первые больные среди прибывших к нам паломников", — подчеркнула начальник Уманского городского управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова.

В то же время количество инфицированных пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Умань на празднование Рош Ха-Шана прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей.