В Умань для охорони правопорядку прибули 800 правоохоронців

Фото: mvs.gov.ua

Понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Так, порядок в Умані охоронятиме зведений загін поліцейських. У складі загону - працівники міграційної поліції, батальйону поліції особливого призначення, співробітники патрульної поліції, тактико-оперативного реагування УПП в Черкаській області, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники, поліція діалогу, рятувальники, медики та військовослужбовці Національної гвардії України.

Правоохоронці нестимуть службу цілодобово.

Цього року, за попередніми підрахунками, очікується прибуття близько 50 тисяч паломників з різних країн світу. Також з 3 вересня прибуде делегація у складі 11 поліцейських з Ізраїлю", - повідомляють правоохоронці.

За даними правоохоронців, тільки з 1 по 6 вересня на територію Умані прибуде 23 500 тисяч хасидів.

Нагадаємо, 1 вересня в аеропорту "Бориспіль" понад 120 працівників поліції Київської області забезпечували охорону публічної безпеки та порядку під час прильоту паломників-хасидів.

Раніше повідомлялось, що близько 50 тисяч хасидів відвідають у цьому році Умань у рамках святкування єврейського Нового року Рош га-Шана.