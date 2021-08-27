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27 серпня 2021, 13:41 264

До Умані приїдуть близько 50 тисяч хасидів-паломників

27 серпня 2021, 13:41 264
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Фото: mvs.gov.ua
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Близько 50 тисяч хасидів відвідають у цьому році Умань у рамках святкування єврейського Нового року Рош га-Шана

Як передає RegioNews, про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаел Бродський на зустрічі з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Сторони обговорили організацію паломництва хасидів до міста Умань, у період святкування 6-8 вересня єврейського Нового року Рош га-Шана.

Цього року очікується прибуття в Україну близько 50 тисяч ізраїльтян та громадян інших іноземних держав. Ізраїльським громадянам встановлено чіткий припис - пройти тестування на COVID-19 в аеропорту вильоту та після їхнього повернення", - розповів Бродський.

Раніше повідомлялось, що на святкування юдейського нового року Рош га-Шана до міста Умань вже приїхало близько 5 тисяч хасидів.

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