В Умань для охраны правопорядка прибыли 800 правоохранителей

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Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош га-Шана

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, порядок в Умани будет охранять сводный отряд полицейских. В составе отряда - сотрудники миграционной полиции, батальона полиции особого назначения, сотрудники патрульной полиции тактико-оперативного реагирования УПП в Черкасской области, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, полиция диалога, спасатели, медики и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Правоохранители будут нести службу круглосуточно.

В этом году, по предварительным подсчетам, ожидается прибытие около 50 тысяч паломников из разных стран мира. Также с 3 сентября прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля", - сообщают правоохранители.

По данным правоохранителей, только с 1 по 6 сентября на территорию Умани прибудет 23 500 тысяч хасидов.

Напомним, 1 сентября в аэропорту "Борисполь" более 120 сотрудников полиции Киевской области обеспечивали охрану публичной безопасности и порядка во время прилета паломников-хасидов.

Ранее сообщалось, что около 50 тысяч хасидов посетят в этом году Умань в рамках празднования еврейского Нового года Рош га-Шана.