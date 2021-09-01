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01 вересня 2021, 13:34 238

Понад 120 поліцейських забезпечують охорону в "Борисполі" під час прильоту хасидів

01 вересня 2021, 13:34 238
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Фото: Facebook
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В аеропорту "Бориспіль" понад 120 працівників поліції Київської області забезпечують охорону публічної безпеки та порядку під час прильоту паломників-хасидів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.

Поліцейські проводять комплекс безпекових заходів аби ізраїльтяни та громадяни інших іноземних держав відсвяткували юдейський Новий рік у безпеці", - йдеться у повідомленні.

До забезпечення безпеки та порядку залучили: поліцейських Бориспільщини, Патрульну поліцію Київської області, поліцію особливого призначення, вибухонехніків, поліцію діалогу та понад 50 військовослужбовців Національної гвардії України.

Раніше повідомлялось, що близько 50 тисяч хасидів відвідають у цьому році Умань у рамках святкування єврейського Нового року Рош га-Шана.

порядок поліція аеропорт Умань хасид

 
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