14:34  07 августа
Трассу Одесса-Николаев засыпало снегом
16:46  07 августа
В Харькове выпал обильный град
16:15  07 августа
Боевики на Донбассе ранили и убили военных, которые помогали местным жителям
UA | RU
UA | RU
07 августа 2021, 14:01 735

В Черкасской области ребенок выпал из окна, пока мать готовила ужин

07 августа 2021, 14:01 735
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Черкассах малолетний ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома в то время, пока его мать возилась на кухне

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Общественное".

Происшествие произошло вчера, 7 августа, вечером. Когда мать на короткое время отвернулась и потеряла из виду свою дочь, девочка взобралась на подоконник, оперлась на москитную сетку открытого окна и выпала с третьего этажа на асфальт.

Сейчас ребенок находится в медучреждении под наблюдением врачей.

Напомним, недавно в Мариуполе трехлетний ребенок выпал из окна на девятом этаже.

Также сообщалось, что на Львовщине ребенок выпал из окна шестого этажа.

Украина Черкассы Черкасская область ребенок больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua