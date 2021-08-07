В Черкасской области ребенок выпал из окна, пока мать готовила ужин
В Черкассах малолетний ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома в то время, пока его мать возилась на кухне
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Общественное".
Происшествие произошло вчера, 7 августа, вечером. Когда мать на короткое время отвернулась и потеряла из виду свою дочь, девочка взобралась на подоконник, оперлась на москитную сетку открытого окна и выпала с третьего этажа на асфальт.
Сейчас ребенок находится в медучреждении под наблюдением врачей.
Напомним, недавно в Мариуполе трехлетний ребенок выпал из окна на девятом этаже.
Также сообщалось, что на Львовщине ребенок выпал из окна шестого этажа.
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