Черкаси затопило: повалені дерева, автівки - у воді

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У Черкасах в результаті потужної зливи з сильним вітром вулиці перетворилися на річки, а автівки опинилися у воді

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України в Черкаській області.

За минулу добу рятувальники п'ять разів виїжджали прибирати дерева, які падали через сильні пориви вітру на автодороги.

Також повідомляється, що в області через негоду залишилися знеструмленими 28 населених пунктів. Також в регіоні виникли дві пожежі, причиною яких став розряд блискавки.

Нагадаємо, напередодні у Житомирі шквальний вітер повалив дерева, внаслідок чого постраждала людина.

Також повідомлялося, що Чернівецька область готується до ймовірного паводку.