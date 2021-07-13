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Черкаси затопило: повалені дерева, автівки - у воді
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13 липня 2021, 13:21 1536

Черкаси затопило: повалені дерева, автівки - у воді

13 липня 2021, 13:21 1536
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Скріншот з відео
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У Черкасах в результаті потужної зливи з сильним вітром вулиці перетворилися на річки, а автівки опинилися у воді

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України в Черкаській області.

За минулу добу рятувальники п'ять разів виїжджали прибирати дерева, які падали через сильні пориви вітру на автодороги.

Також повідомляється, що в області через негоду залишилися знеструмленими 28 населених пунктів. Також в регіоні виникли дві пожежі, причиною яких став розряд блискавки.

Нагадаємо, напередодні у Житомирі шквальний вітер повалив дерева, внаслідок чого постраждала людина.

Також повідомлялося, що Чернівецька область готується до ймовірного паводку.

Черкаси

 
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