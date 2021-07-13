Черкаси затопило: повалені дерева, автівки - у воді
У Черкасах в результаті потужної зливи з сильним вітром вулиці перетворилися на річки, а автівки опинилися у воді
Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України в Черкаській області.
За минулу добу рятувальники п'ять разів виїжджали прибирати дерева, які падали через сильні пориви вітру на автодороги.
Також повідомляється, що в області через негоду залишилися знеструмленими 28 населених пунктів. Також в регіоні виникли дві пожежі, причиною яких став розряд блискавки.
Нагадаємо, напередодні у Житомирі шквальний вітер повалив дерева, внаслідок чого постраждала людина.
Також повідомлялося, що Чернівецька область готується до ймовірного паводку.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції