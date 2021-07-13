Черкассы затопило: поваленные деревья, машины - в воде
В Черкассах в результате мощного ливня с сильным ветром улицы превратились в реки, а машинам пришлось буквально плыть
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в Черкасской области.
За минувшие сутки спасатели пять раз выезжали убирать деревья, которые падали из-за сильных порывов ветра на автодороги.
Также сообщается, что в области из-за непогоды остались обесточенными 28 населенных пунктов. Также в регионе возникли два пожара, причиной которых стал разряд молнии.
Напомним, накануне в Житомире шквальный ветер повалил деревья, в результате чего пострадал человек.
Также сообщалось, что Черновицкая область готовится к возможному паводку.
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