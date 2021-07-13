14:21  13 июля
На Львовщине ресторанам запретили готовить блюда, которые быстро портятся
13:21  13 июля
Черкассы затопило: поваленные деревья, машины - в воде
08:36  13 июля
Оккупанты на Донбассе пять раз сорвали режим "тишины": наши бойцы дали достойный отпор
UA | RU
UA | RU
13 июля 2021, 13:21 1681

Черкассы затопило: поваленные деревья, машины - в воде

13 июля 2021, 13:21 1681
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Черкассах в результате мощного ливня с сильным ветром улицы превратились в реки, а машинам пришлось буквально плыть

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в Черкасской области.

За минувшие сутки спасатели пять раз выезжали убирать деревья, которые падали из-за сильных порывов ветра на автодороги.

Также сообщается, что в области из-за непогоды остались обесточенными 28 населенных пунктов. Также в регионе возникли два пожара, причиной которых стал разряд молнии.

Напомним, накануне в Житомире шквальный ветер повалил деревья, в результате чего пострадал человек.

Также сообщалось, что Черновицкая область готовится к возможному паводку.

Черкассы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua