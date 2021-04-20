Ранение ребенка в Черкассах: состояние крайне тяжелое, пуля прошила мозг

По факту ранения мальчика в тире проводят служебное расследование

По факту ранения мальчика в тире проводят служебное расследование

Фото: из открытых источников

Девятиклассник, который получил огнестрельное ранение в голову в школьном тире, находится в коме, его прооперировали. Пуля прошла на вылет, она полностью прошила мозг ребенку.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспільне".

Парень в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, давление поддерживают лекарственными препаратами", - сообщили медики Черкасской областной детской больницы.

По словам медиков, пуля фактически прошла на вылет, она полностью прошила мозг.

Кроме того, тренера, на чьей тренировке несовершеннолетний парень получил огнестрельное ранение в голову, задержали в порядке статьи 208 и сейчас он под стражей.

Правоохранители открыли уголовное дело по трем пунктам:

статья 263 - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

статья 264 - Небрежное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов.

ч.2 ст. ч.1 статьи 115 УК украины - Покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что во время занятий по стрельбе в тире Черкасской городской гимназии № 9 ранили в голову 14-летнего школьника. Сейчас ребенок находится в Черкасской областной детской больницы. Он в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.