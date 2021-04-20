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20 апреля 2021, 13:39 1484

Ранение ребенка в Черкассах: состояние крайне тяжелое, пуля прошила мозг

20 апреля 2021, 13:39 1484
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Фото: из открытых источников
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Девятиклассник, который получил огнестрельное ранение в голову в школьном тире, находится в коме, его прооперировали. Пуля прошла на вылет, она полностью прошила мозг ребенку.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспільне".

Парень в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, давление поддерживают лекарственными препаратами", - сообщили медики Черкасской областной детской больницы.

По словам медиков, пуля фактически прошла на вылет, она полностью прошила мозг.

Кроме того, тренера, на чьей тренировке несовершеннолетний парень получил огнестрельное ранение в голову, задержали в порядке статьи 208 и сейчас он под стражей.

Правоохранители открыли уголовное дело по трем пунктам:

  • статья 263 - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.
  • статья 264 - Небрежное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов.
  • ч.2 ст. ч.1 статьи 115 УК украины - Покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что во время занятий по стрельбе в тире Черкасской городской гимназии № 9 ранили в голову 14-летнего школьника. Сейчас ребенок находится в Черкасской областной детской больницы. Он в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

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