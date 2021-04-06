Військовослужбовці влаштували стрілянину у вагоні поїзда Костянтинівка - Київ

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Фото: з відкритих джерел

Двоє військовослужбовці влаштували стрілянину в вагоні поїзда № 126 Костянтинівка - Київ. У вагоні перебувало 11 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Завдяки злагодженим діям залізничників та Національна поліція України обеззброєно двох пасажирів поїзда № 126 Костянтинівка – Київ – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні. Вказані особи мали дозвіл на носіння зброї", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що постріли були зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Порушників було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин.

Раніше повідомлялось, що у Києві сутичка на дорозі закінчилася стріляниною.