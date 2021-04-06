09:02  06 квітня
В Україні за добу виявили понад 13 тисяч інфікованих COVID
12:11  06 квітня
Військових затримував спецназ: стали відомі подробиці стрілянини у потязі Костянтинівка - Київ
08:11  06 квітня
На Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2021, 10:19 1008

Військовослужбовці влаштували стрілянину у вагоні поїзда Костянтинівка - Київ

06 квітня 2021, 10:19 1008
Читайте также на русском языке
За даним фактом відкрито кримінальне провадження
За даним фактом відкрито кримінальне провадження
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Двоє військовослужбовці влаштували стрілянину в вагоні поїзда № 126 Костянтинівка - Київ. У вагоні перебувало 11 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Завдяки злагодженим діям залізничників та Національна поліція України обеззброєно двох пасажирів поїзда № 126 Костянтинівка – Київ – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні. Вказані особи мали дозвіл на носіння зброї", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що постріли були зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Порушників було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин.

Раніше повідомлялось, що у Києві сутичка на дорозі закінчилася стріляниною.

стрілянина Укрзализныця поїзд зброя військові

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Вахтовим методом: сто днів Резніченко між "слугами народу" і "Пропозицією" Філатова
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram