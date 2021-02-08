Катування у поліції: випадок зафіксували на Черкащині

Підозрюваним загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі

Підозрюваним загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі

Фото: з відкритих джерел

Через підозру у катуванні відсторонено співробітників Городищенського відділу поліції №2, що у Черкаській області. Розслідування ведуть у ДБР та Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

Як передає RegioNews, про це йдеться у заяві сектору комунікації поліції Черкаської області.

Так, 6 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні за допомогою із тілесними ушкодженнями звернувся чоловік 1992 року народження. Там він повідомив про побиття. За його словами, до цього причетні працівники поліції.

Було встановлено, що чоловіка доставили до відділу поліції, аби перевірити його причетність до крадіжки та шахрайства. Пізніше він заявив про побиття.

Наразі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками катування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Окрім того, розпочато службове розслідування, а поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, 24 травня у Кагарлику правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

2 грудня до суду передали справу про тортури і зґвалтування в Кагарлику, фігурантам інкримінують тортури, позбавлення волі та зґвалтування.

16 листопада ДБР оголосило про завершення розслідування зґвалтування в Кагарлику, тепер катування і зґвалтування у кагарлицькому відділку поліції буде розглядати суд.